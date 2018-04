Melkproductie daalt ook in maart

De melkaanvoer kwam in maart uit op gemiddeld 39.230 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV.nl). Het is de tweede maand op rij dat de dagproductie daalt.

De totale melkproductie kwam in maart uit op 1,216 miljoen ton. Daarmee ligt de productie wel duidelijk boven de maandproductie van februari. Maart telde echter 3 dagen meer, waardoor de dagproductie in maart juist weer hoger lag. Ten opzichte van maart 2017 werd ruim 30.000 ton minder melk geleverd. Het vetgehalte steeg licht naar 4,54% (55.195 ton), ten opzichte van 4,53% in februari. In vergelijking met maart vorig jaar ligt het vetpercentage wel duidelijk hoger, want een jaar terug was dit nog 4,45.