Lely scheidt koemelk en komt met mestrecycling

Lely komt met een systeem voor het separeren en opslaan van melk van specifieke groepen koeien.

Daarmee komt het tegemoet aan de marktvraag naar lokale en traceerbare melk. De eerste melk, tot op koefamilie traceerbaar, wordt binnenkort door een retailer op de markt gebracht. Dat maakte Lely CEO Alexander van der Lely bekend tijdens de Lely Future Farm Day in Maassluis.

Recycling van drijfmest

De tweede nieuwe onthulling die Van der Lely deed, is de nabijheid van de introductie van een volledig geautomatiseerde verwerkingsinstallatie voor het recyclen en hergebruik van rundveedrijfmest. Deze innovatieve installatie wordt op dit moment in de praktijk getest. “We will make manure valuable”, aldus Van der Lely, die geen verdere details wil vrijgeven anders dan dat het doel is het bedrijf volledig circulair te maken. Een deel van de eindproducten kan de veehouder buiten het bedrijf afzetten indien wetgeving dat vereist op intensieve bedrijven.

License to produce staat onder druk

Volgens Van der Lely is dit alles een basis voor het verbeteren van de license to produce, die nu zwaar onder druk staat door de nog onopgeloste emissies van met name ammoniak en geur.