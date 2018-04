LTO, NMV voorzichtig over plannen RFC, Rabo lovend

De belangenbehartigers in de melkveehouderij reageren voorzichtig op de voorstellen van FrieslandCampina om de spelregels voor de leden te veranderen. Rabobank Nederland reageert duidelijk positief.

FrieslandCampina stelt voor om vanaf volgend jaar de groei van de melkaanvoer te beperken tot een ‘marktconform’ maximum. Waarschijnlijk ergens rond de 1,5 tot 2%. Wie dat niet doet, wordt voor het meerdere met 10 cent per kilo gekort. Tegelijkertijd geeft FrieslandCampina leden de kans om in te tekenen op een Topline-melkstroom, die tot 3 cent per kilo meer opbrengt. Daarmee wil het bedrijf hoogwaardige melk aanbieden aan supermarkten en voedingsbedrijven die extra duurzaam product willen en die ook bereid zijn daarvoor te betalen.

LTO Nederland en NMV wagen zich niet aan inhoudelijk oordeel

LTO Nederland geeft op dit moment helemaal geen inhoudelijk commentaar, zegt melkveehouderijbestuurder Dirk Bruins (hij neemt tijdelijk waar voor Meulenbroeks). “Het klopt dat veel van onze leden ook lid zijn van FrieslandCampina, maar zij kunnen hun stem direct laten horen in de coöperatie. Voor ons zien wij daarom op dit ogenblik geen rol weggelegd.” Ook NMV-voorzitter Harm Wiegersma waagt zich niet aan een inhoudelijk oordeel. Wel stelt hij vast dat de NMV (en de DDB) “uiteindelijk gelijk hebben gekregen.” Onbeperkte productiegroei kan niet, stelt hij. “Deze actie bewijst dat men de plank heeft misgeslagen, en dat heeft ons allen heel veel geld gekost.”

Vraaggestuurd werken

Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij de Rabobank noemt de voorstellen van FrieslandCampina ‘heel verstandig’. “Het is altijd beter om de kwaliteit en hoeveelheid melk te hebben die je goed kunt verkopen in binnen- en buitenland, dan melk te hebben waarvoor geen goede afzet is. Door vraaggestuurd te werken, zit je gelijk in een luxere uitgangssituatie met een betere prijs over het hele volume. Mijn advies aan boeren die mopperen, is: reken nog eens goed door wat je aan je laatste kilo’s verdient, en wat je melkprijs over het geheel is in de nieuwe voorstellen. Ik snap heel goed dat sommigen er toch problemen mee hebben vanwege een bijzondere situatie, maar voor de meeste melkveehouders is dit gewoon beter.”

Zuivelbedrijf Royal A-ware wil niet reageren op de plannen van FrieslandCampina, noch iets zeggen over toegenomen belangstelling om te mogen leveren, maar naar verluidt krijgt het bedrijf momenteel veel telefoontjes van melkveehouders die willen overstappen.