Ierse kalvertransporteurs overtreden regels

Export van kalveren vanuit Ierland ging niet helemaal volgens het boekje, aldus Eyes on Animals.

Eyes on Animals heeft op 13 maart Ierse transporten met kalveren gecontroleerd die de overtocht van het Ierse Rosslare naar het Franse Cherbourg namen. De dierrechtenorganisatie constateerde vooral overtredingen op de rij- en rusttijden. Van de 17 gecontroleerde vrachtwagens reden er zeker 6 na de boottocht van 19 uur de meest dichtbijgelegen rustplaats op 10 kilometer van Cherbourg voorbij. Er werd pas na 5 uur rijden gestopt. Daarmee werd de maximale transporttijd met meer dan 10 uur overschreden.

Eindbestemming Nederland

Een van de vrachtwagens is gevolgd tot de eindbestemming in Nederland. Deze kalveren stonden 32 uur aansluitend op de vrachtwagen. Ondanks dat dat een overschrijding van het wettelijk vastgesteld maximum is, gaven de Ierse autoriteiten goedkeuring aan de route.

Drinksysteem

Verder constateerde Eyes on Animals dat het drinksysteem in de vrachtwagens van de Ierse firma Hallissey ongeschikt is. Kalveren konden niet goed drinken. Dit is in strijd met de exporteisen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgesteld heeft.

Op de veeboot stonden 17 veewagens met slechts 3 chauffeurs. De Europese regels stellen dat bij elke vrachtwagen minimaal 1 verzorger aan boord moet zijn.