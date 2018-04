Hochwald Foods verlaagt maart-prijs naar € 35,45

Hochwalds Foods heeft de melkprijs over maart met € 1,35 verlaagd naar € 35,45 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs bij 800.000 kilo per jaar, en na aftrek van 5 cent afdracht voor ZuivelNL. Bij een levering van 1,1 miljoen kilo is de melkprijs 20 cent per 100 kilo hoger.

€ 1 euro per 100 kilo meer dan Friesland Campina

Gemiddeld over de eerste 3 maanden van 2018 betaalt Hochwald hiermee een kale melkprijs van € 37,05 per 100 kilo. Daarmee betaalt de onderneming een euro per 100 kilo meer dan FrieslandCampina aan voorschot betaalt.

Hochwald betaalt maximaal € 37,70 per 100 kilo

Inclusief toeslagen kunnen de leveranciers van Hochwald maximaal zo’n € 37,70 per 100 kilo ontvangen over maart. Leveranciers van Hochwald kunnen naast weidegang diverse extra’s verdienen op diergezondheid, melkkwaliteit en duurzaamheid.