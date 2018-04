Gros veehouders kiest snel BVD- en IBR-traject

Voor de verplichte bestrijding van BVD en IBR kiezen de meeste veehouders voor snelle trajecten.

Met ingang van 1 april is de verplichte bestrijding van IBR en BVD voor melkveehouders van start gegaan. De veehouders moesten voor deze datum hun trajectkeuze bij ZuivelNL bekend maken. Voor beide ziektes kozen de meeste veehouders voor de snelle trajecten.

Tankmelktraject of vaccinatietraject bij IBR

7.800 melkveehouders starten met de snelle IBR-route waarbij binnen 8 maanden van alle dieren ouder dan een jaar bloed getapt moet worden. Worden uit dat onderzoek geen IBR-antistoffen aangetoond, dan krijgt het bedrijf gelijk het IBR-vrijcertificaat. Worden er wel antistoffen aangetroffen, dan kan een veehouder kiezen voor het tankmelktraject of het vaccinatietraject.

5.700 melkveehouders beginnen met het tankmelktraject en 2.300 met het vaccinatietraject. Op 9 april moesten zich nog 800 veehouders aanmelden voor een IBR-programma.

Bij bestrijding van BVD meot 10 maanden lang bij alle op het bedrijf geboren kalveren met behulp van een oormerk een biopt genomen worden. - Foto: Hans Prinsen

Biopt middels oormerk bij kalveren

Ook voor BVD kiest met 10.900 bedrijven het overgrote deel van de veehouders voor het snelle traject. Hiervoor wordt tankmelk onderzocht op sporen van het virus. Daarnaast wordt van al het jongvee ouder dan een maand en van niet-melkgevende koeien een bloedmonster onderzocht. Tot slot moet 10 maanden lang bij alle op het bedrijf geboren kalveren met behulp van een oormerk een biopt genomen worden. Worden er 10 maanden lang geen dragerkalveren geboren, dan ontvangt het bedrijf het BVD-vrijcertificaat.

3 andere trajecten voor bestrijding BVD

Naast dit snelle traject met meerdere onderzoeksmethoden zijn er nog drie andere trajecten mogelijk: een tankmelktraject, een jongveetraject en een traject met bioptoormerken.1.300 melkveehouders starten in het jongveetraject en 3.300 in het tankmelktraject. Het traject via bioptoormerken is met 400 deelnemers het minst populair. Voor BVD moeten zich nog 700 bedrijven aanmelden.

