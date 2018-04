Greenpeace pleit voor 50% reductie vleesproductie

Greenpeace wil met melkveehouders in gesprek over een reductie van de veestapel.

Greenpeace pleit voor een wereldwijde reductie van 50% in de productie en consumptie van dierlijke producten. Dat doet de organisatie met de publicatie van het rapport ‘Minder is meer’.

Duurzamer voedselsysteem

De organisatie wil in samenwerking met boeren pleiten voor een wereldwijd eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Daarvoor heeft de milieuorganisatie een e-mail naar een groep Nederlandse melkveehouders gestuurd met de vraag het gesprek aan te gaan, aldus Andy Palmen, campagneleider biodiversiteit. “Naast dat voor ons het milieu op de eerste plaats staat, willen we ook nadenken over de gevolgen voor de individuele boer van de veranderingen die er nodig zijn.”

Omschakelen naar ecologische landbouw

Volgens de organisatie moet er worden omgeschakeld naar ecologische landbouw. Hierbij moet de voedselzekerheid worden gewaarborgd en worden tegelijkertijd het klimaat en de biodiversiteit beschermd. ‘Ecologisch vee’ moet puur afhankelijk zijn van grasland, weidegrond en restanten, zo is te lezen in het rapport.

Volgens Greenpeace is een reductie van 50% in de vleesproductie nodig. De organisatie wil van boeren weten hoe ze een goed inkomen verdienen met een kleinere veestapel. - Foto: Ruud Ploeg

Greenpeace wil de boer betrekken bij de visie die de organisatie heeft voor de veehouderij. “We hebben melkveehouders een e-mail gestuurd met de handreiking om met ons te praten. We willen van hen weten wat ze nodig hebben om met minder vee een goed inkomen te hebben.” Palmen wil deze gesprekken graag afwachten om dan verder te kijken wat Greenpeace kan doen.

Rli-rapport

Op de vraag of het gepland is dat het rapport in dezelfde tijd wordt uitgebracht als het Rli rapport, antwoordt Palmen dat Greenpeace niet samenwerkt met het Rli en dat het daarom toeval is. Volgens Greenpeace moet er een grote verandering plaatsvinden in de dierlijke productie, net als het Rli zegt, om de klimaatdoelen van Parijs in 2050 te halen.

‘Dan is de boer de klos en dat willen we voor zijn’

Greenpeace noemt de mondiale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de veehouderij (14% van het totaal) als belangrijke reden om de productie terug te brengen. De organisatie noemt technische maatregelen niet voldoende. “Boeren moeten nu dure investeringen doen in deze technische aanpassingen en straks komen we er achter dat het allemaal niet genoeg uithaalt om de doelen te halen. Dan is de boer de klos en dat willen we voor zijn.”

Ook veestapelreductie in andere landen

Een reductie van de vlees- en zuivelproductie met 50% zal zorgen voor een verlaging van 64% van de uitstoot van de broeikasgassen door de landbouw, aldus Greenpeace. Volgens Palmen is het onzin dat de dierlijke productie naar het buitenland verplaatst. “Ieder land is bezig met de klimaatdoelen, dus andere landen zullen ook inzien dat de veestapel kleiner moet.” De campagne van Greenpeace is mondiaal en wordt uitgerold in elf landen volgens Palmen.