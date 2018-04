Eerste executieverkoop fosfaatrechten

Bemiddelaar Fosfaatrecht.nu heeft een primeur. Fosfaatrecht.nu houdt volgende week de eerste executieveiling van fosfaatrechten.

In totaal komt ruim 4.100 kilo aan rechten op de markt. Fosfaatrecht.nu hoopt daar zo’n € 700.000 voor te beuren. De productieregulatie die FrieslandCampina heeft aangekondigd, zet de markt voor fosfaatrechten echter op zijn kop.

Online veiling 23 april-4 mei

De veiling vindt online en gespreid plaats. Van 23 april tot en met 4 mei worden dagelijks kavels van 150 tot 250 kilo fosfaat aangeboden. De rechten zijn afkomstig van twee aan elkaar verwante bedrijven.

Het feit dat een executieveiling plaatsvindt, hoeft niet direct te betekenen dat een melkveebedrijf failliet is gegaan, vertelt een zegsman van Van Arkel gerechtsdeurwaarders. Van Arkel heeft namens een schuldeiser opdracht gekregen om de rechten te gelde te maken. Het lijkt er op dat de rechten worden verkocht in verband met een familiegeschil.

Sinds de tweede week van januari kan worden gehandeld in fosfaatrechten. Daarvoor was er al een levendige handel in opties op deze rechten.