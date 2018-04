EU-commissie: geen zorg om I&R in Nederland

De Europese Commissie verwacht geen gevolgen voor dier- of volksgezondheid door de I&R-affaire.

De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over gevolgen voor dier- of volksgezondheid door onregelmatigheden met het systeem van identificatie en registratie van runderen in Nederland. Dat blijkt uit antwoorden van Europees commissaris Karmenu Vella op vragen van Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

Hazekamp stelde in februari vragen waarin ze melding maakte van “massale fraude met varkensmest” en fraude door “duizenden Nederlandse melkveebedrijven” met het I&R-systeem.

Europees commissaris Karmenu Vella zegt dat de fraude die de Nederlandse autoriteiten hebben ontdekt, niet onmiddellijk aanleiding tot bezorgdheid geeft over de gezondheid van dieren of mensen, ‘aangezien de bewegingen van elk individueel dier volledig traceerbaar zijn’. - Foto: Ruud Ploeg

Vella zegt dat de fraude die de Nederlandse autoriteiten hebben ontdekt, niet onmiddellijk aanleiding tot bezorgdheid geeft over de gezondheid van dieren of mensen, ‘aangezien de bewegingen van elk individueel dier volledig traceerbaar zijn’.

Derogatie

De Europese Commissie heeft nog geen antwoord gegeven op de vragen van de sociaaldemocratische Europarlementariërs Eric Andrieu, Marc Tarabella en Maria Noichl, die bepleitten de derogatie voor de Nitraatrichtlijn voor Nederland niet toe te kennen. De Europese Commissie en de lidstaten van de EU hebben inmiddels al ingestemd met derogatie voor een periode van twee jaar.

Vella zegt in antwoord op vragen van Hazekamp dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat ‘dat de nodige maatregelen worden genomen om fraude aan te pakken en te vermijden en dat de doelstelling inzake de verbetering van de waterkwaliteit niet wordt ondermijnd’.