Drenthe beloont melkveehouders voor verduurzaming

De provincie Drenthe gaat als eerste melkveehouders financieel belonen voor duurzaamheid.

Melkveebedrijven kunnen daarmee tot € 7.500 verdienen over een periode van 3 jaar. Dit exclusief de eventuele besparingen en/of efficiencyslagen die ze zelf maken door duurzamer te werken.

€ 2 miljoen voor 250 melkveehouders

Gedeputeerde Henk Jumelet (landbouw en natuur) meldde dat in eerste instantie 50 melkveehouders meedoen, maar dat gemikt wordt op een deelname van 250 melkveehouders, goed voor ongeveer een kwart van alle Drentse melkveehouders.Die moeten de rest meetrekken. Doel is dat Drenthe tot de top van de grondgebonden landbouw in Nederland gaat behoren, zei hij. Voor het programma is krap € 2 miljoen aan provinciaal geld vrijgemaakt.

Duurzaamheidsplan

Om mee te doen, moeten melkveehouders eerst een duurzaamheidsplan laten opstellen. Daarvoor moeten ze een eigen bijdrage van maximaal € 300 neertellen. De overige kosten komen voor rekening van de provincie. Voor het opstellen van het plan kunnen boeren aankloppen bij DLV of Exlan. Die stellen een ‘diepte-advies’ op, geen quick scan, waarmee de veehouder aan de slag kan.

Koeien in de ligboxenstal op een melkveebedrijf in Hollandscheveld, Drenthe. Vijftig melkveehouders maken gebruik van de duurzaamheidssubsidie, gemikt wordt op 250. - Foto: Ronald Hissink

Veehouders worden afgerekend op vijf indicatoren: sociaal-economische aspecten, energie, bodem, water en kringloop. Een zesde indicator – biodiversiteit – wordt nog overwogen. Per indicator kan maximaal € 500 per jaar worden verdiend. Voor ook maximaal vijf indicatoren per jaar wordt beloond.

FrieslandCampina zou interesse tonen

Het initiatief is een uitwerking van het Drentse ‘groen manifest’ uit 2010 en wordt mede gedragen door landbouw en natuurorganisaties. Volgens Jumelet is ook overleg geweest over het initiatief met diverse zuivelbedrijven. De hoop is dat die het op termijn overnemen. Met name FrieslandCampina toont volgens de gedeputeerde grote interesse, ook omdat het nauw aansluit bij wat de zuivelreus wil. Jumelet heeft er al persoonlijk over gesproken met CEO Hein Schumacher,