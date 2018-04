Commissie doet oudste melkpoeder de deur uit

Voor het eerst sinds het begin van de interventieverkopen van mageremelkpoeder heeft de Europese Commissie de hele tender van 24.000 ton verkocht.

Biedingen zijn toegekend vanaf € 1.051 per ton. Hiermee heeft de Commissie nu de alleroudste voorraden mageremelkpoeder verkocht. Dit betrof een partij van bijna 20.000 ton.

De toekenning komt nadat vorige week een gesprek heeft plaatsgevonden tussen landbouwcommissaris Phil Hogan en een delegatie van de Europese melkveehouderij (Copa-Cogeca). de zuivel (zuivelindustrie) en de handel (Eucolait). Deze delatie drong aan op meer helderheid rond de interventieverkoop, voorspelbaarheid en ook de instelling van een soort bodemprijs. Er zou niet verkocht moeten worden onder de € 1.051 per ton. Deze priijs is nu de laagst toegekende prijs.

Minder noodzaak voor diervoer

De delegatie krijgt voorlopig niet haar zin bij het voorstel om 100.000 ton mageremelkpoeder te reserveren voor diervoer. De noodzaak daartoe lijkt ook af te nemen. De zuivelmarkt trekt aan. De dagprijs voor verse mageremelkpoeder is aangetrokken naar een niveau van rond de € 1.350 per ton, soms hoger. Dat is nog altijd ver beneden het Europese interventieniveau van € 1.698 per ton, maar voor interventie wordt even niet meer ingekocht. Niet tegen een vaste prijs en ook niet tegen een lagere prijs.

Europese melkaanvoer gedaald

Wat ook meehelpt is dat de Europese melkaanvoer in maart sterk is gedaald onder invloed van het weer. Ook in Nieuw-Zeeland staat de productie licht onder druk. Alleen in de Verenigde Staten is bij de grote productieregio’s nog een royaal aanbod. De Europese zuivelexport blijft nog wel last hebben van de dure euro en goedkope dollar.