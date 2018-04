Commissie Grondgebondenheid: melkvee moet eiwit van eigen grond halen

Melkveebedrijven moeten in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen land of van land in de buurt halen. Dat staat in het advies van de Commissie Grondgebondenheid.

Deze commissie is ingesteld door LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Doelstelling is dat in 2040 de melkveehouderij volledig grondgebonden is.

In de commissie stelden melkveehouders en vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) een visie op, die bindend is voor LTO en NZO. Daarin staat dat gras van eigen grond de basis moet worden van elk bedrijf. “We moeten af van de mestdiscussie, maar ons gaan richten op voer”, aldus melkveehouder en commissielid Simon Ruiter.

Ieder bedrijf moet minimaal 65% van de eiwitbehoefte van de veestapel zelf telen of halen bij collega’s in de directe omgeving. Dit kan via het sluiten van buurtcontracten, waarmee lokale ruwvoer-mestkringlopen worden gesloten. Voor het grondgebonden karakter van de melkveehouderij moet ieder bedrijf een voldoende grote huiskavel hebben, waarbij een maximale veebezetting van 10 melkkoeien per hectare geldt. Het gebruik van veevoergrondstoffen zoals soja van buiten Europa, moet in 2025 twee derde verminderd zijn ten opzichte van 2018.

Zelfvoorzienendheid eiwitbehoefte geeft boer meer ruimte in bedrijfskeuze

De Commissie Grondgebondenheid heeft haar opdracht om een toekomstbestendige definitie op te stellen voor grondgebondenheid verbreed naar een totaal toekomstbeeld voor de melkveehouderij, uitgedrukt in de zelfvoorzienendheid in de eiwitbehoefte van het bedrijf. Dit moet ondernemers meer ruimte geven in de bedrijfskeuze.

Om te voldoen aan de doelstelling van eigen eiwitproductie, mogen melkveehouders afspraken maken met collega’s in de buurt over het leveren van mest en afnemen van voer. Landbouwminister Carola Schouten wil nadrukkelijk geen voermestcontracten, omdat dit de grondgebondenheid niet stimuleert en moeilijk controleerbaar is. “Het gaat hier ook om privaatrechtelijke afspraken, die geen gevolgen hebben voor de mestwetgeving”, aldus commissievoorzitter Ton Loman.

Strenge voorwaarden ‘buurtcontracten’

De commissie stelt strenge voorwaarden aan de ‘buurtcontracten’:

een buurtcontract geldt voor 3 jaar;

het buurtcontract moet schriftelijk worden opgesteld tussen een melkveehouder en een collega in een straal van 20 kilometer;

de melkveehouder kan alleen een buurtcontract afsluiten met een of meer collega’s als hij ten minste 50% van het totaal benodigde ruwvoer op eigen grond teelt.

Op dit moment produceren melkveebedrijven ongeveer 60% van de eiwitbehoefte zelf. Dit verschilt sterk tussen extensieve en intensieve bedrijven. “Om tot 65% te komen was een afweging tussen ambitie en haalbaarheid”, zegt Loman. De indicator eiwitpercentage van eigen land moet de teelt van gras stimuleren, omdat gras meer eiwit oplevert dan mais. Daarnaast bindt gras ook meer CO 2 en stikstof, wat ook positief is voor andere milieu- en klimaatdoelen.

LTO en NZO aan de slag met uitvoering advies

LTO en NZO gaan aan de slag met de uitvoering van het advies. Het advies wordt onderschreven door WNF en de belangrijkste Nederlandse natuur- en milieuorganisaties, vertegenwoordigd in de Groene11.