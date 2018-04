China open voor Nederlands kalfsvlees

De Chinese markt gaat open voor Nederlands kalfsvlees.

Nog voor de zomer zullen China en Nederland een overeenkomst tekenen over de export van Nederlands kalfsvlees naar China. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met minister-president Mark Rutte bekend gemaakt na afloop van hun gesprek met de Chinese premier Li Keqiang in Beijing. Nederland is daar op handelsmissie.

Hard gewerkt

Met deze toezegging is een jaarlijkse omzet van € 15 miljoen gemoeid. “De export van kalfsvlees naar China is goed nieuws voor de Nederlandse boer. Er is door veel mensen lang aan gewerkt, ik ben dan ook heel blij dat we de handelsmissie met deze mooie toezegging kunnen afsluiten”, aldus minister Schouten.

Hennie Swinkels, directeur corporate communications bij VanDrie, is heel blij met het bereikte resultaat en is vol lof over de inspanningen van de rijksoverheid. “Dit is een hele grote stap voorwaarts,” zegt hij. “Hier is achttien jaar aan gewerkt.”

Rutte en Schouten tijdens de handelsmissie naar China. - Foto: AFP

Inspectie van Nederlandse kalverslachterijen

Toch moet er nog het nodige werk worden verzet voordat de eerste container met kalfsvlees in China staat, vertelt hij. Eerst moet er een protocol worden ondertekend, maar dat is toegezegd. Dat kost al gauw 4 tot 8 weken tijd. Daarna volgt een inspectie van de Nederlandse kalverslachterijen. Daarna moeten de afspraken over de export worden gepreciseerd.

Alles bij elkaar duurt het misschien nog wel tot eind 2018 voordat de eerste Chinezen kunnen gaan genieten van het Nederlandse kalfsvlees. De eerste onderdelen die voor export in aanmerking komen, lijken vers en bevroren vlees van het been te zijn. Vlees aan het been kan later volgen.