CBB buigt zich over eerste I&R-rechtszaak

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) buigt zich over de eerste rechtszaken over de I&R-affaire in de melkveehouderij.

Melkveehouders vinden dat de keuringsdienst NVWA hun bedrijven ten onrechte heeft geblokkeerd omdat de identificatie en registratie van de dieren niet klopt. De betrokken bedrijven vinden dat de dieren waarvan de I&R niet op orde lijkt te zijn individueel worden geblokkeerd, in plaats van dat het hele bedrijf wordt geblokkeerd. De NVWA is van oordeel dat de verordening dit echter niet toestaat. Het CBB doet binnen 2 weken uitspraak. De uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de 81 bedrijven die sinds het begin van de affaire in februari geblokkeerd zijn omdat de I&R-gegevens niet kloppen. Lees ook: Stortvloed aan rechtszaken in de pijplijn Nog 81 bedrijven mogen geen vee aan- of afvoeren De NVWA maakte onlangs bekend dat er in de 2de fase van het onderzoek nog eens ongeveer 100 bedrijven in beeld zijn gekomen waar de I&R-gegevens niet kloppen. Ongeveer 40 bedrijven zijn geblokkeerd omdat bij deze bedrijven de melkgegevens niet overeenkomen met het I&R-systeem. Bij 60 andere bedrijven lijkt de I&R om andere redenen niet op orde. Deze bedrijven worden fysiek gecontroleerd en zijn in de tussentijd niet geblokkeerd. Van de 2.200 bedrijven die in totaal geblokkeerd waren eerder dit jaar, zijn er nu nog 81 die geen vee mogen aan- of afvoeren.