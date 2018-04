Brabantse veehouders: plan FrieslandCampina funest

Het plan dat Friesland Campina (RFC) deze week presenteerde om de melkaanvoer aan banden te leggen, krijgt weinig handen van Brabantse veehouders op elkaar. De veehouders ervaren het voorstel als de volgende rake klap na de fosfaatwetgeving en de strengere Brabantse regels.

“Dit voorstel haalt de dynamiek uit de sector. Het is funest voor de melkveehouderij. De jongeren zullen afhaken, immers bedrijfsovernames worden zo onmogelijk gemaakt”, zei een van de leden-melkveehouders in reactie op de plannen van FrieslandCampina tijdens de ledenvergadering. Hij kreeg applaus van de hele zaal. RFC wil het melkaanbod afstemmen op de afzet. Daarbij gaat de coöperatie uit van een verwachte jaarlijkse groei van 1,5%. Veehouders waarvan de melkaanvoer stijgt met meer dan 1,5% boven de referentiehoeveelheid worden over deze meerdere melk 10 cent per kilo gekort

Fosfaatrechten en Brabantse staleisen

“Tien cent minder voor de meerdere melk met daarbovenop tien cent per kilo kosten voor fosfaatrechten. Verder moeten we voldoen aan de extra Brabantse staleisen. En daarbovenop de asbestsanering. Dit kunnen melkveehouders financieel niet meer behappen. Daarvoor zal er geld moeten worden verdiend. Als dit zo doorgaat, blijven er in Brabant geen melkveehouders meer over”, lucht een lid zijn hart.

Een andere Brabantse veehouder vindt dat dit voorstel de dynamiek uit de sector haalt.“Dit is funest. De geschiedenis leert ons dat elke generatie de omvang van een agrarisch bedrijf verdubbelt. Dit is ook noodzakelijk om met de steeds krappere marges een gezinsinkomen te realiseren.” Een andere veehouder betitelt na de overheid ook de eigen coöperatie als onbetrouwbaar. Hij verwees daarbij naar de uitspraak van voormalig bestuursvoorzitter Piet Boer die eerder garandeerde dat alle ledenmelk zou worden opgehaald en vermarkt. “Die uitspraak schept verplichtingen. Dat heeft meegewogen bij onze investeringsbeslissingen. De kans om via de aankoop van fosfaatrechten de stal alsnog vol te krijgen wordt ons nu onmogelijk gemaakt.”

De komende weken trekt RFC met haar voorstel het land in om de reacties te peilen. Op basis daarvan wordt de voorgestelde regeling mogelijk aangepast. - Foto: Mark Pasveer

Investeringen worden waardeloos

De leden vragen zich ook af hoe het RFC-bestuur met knelgevallen denkt om te gaan. Door het RFC-voornemen worden sommige investeringen in één klap waardeloos. Zo wordt het voorbeeld aangehaald van een veehouder die net zijn tweede melkrobot in gebruik heeft genomen. Een robot die nu bezet is en zal blijven met slechts tien koeien. Een ander lid wees bestuurslid Cor Hoogeveen op een veehouder die daags voor het bekend worden van het voorstel 1.000 kg fosfaatrechten kocht. “Deze zijn nu in een klap waardeloos.” Ook plaatsen de leden vraagtekens bij de te realiseren hogere melkprijs.

‘Er komt zeker geen uitzondering voor Brabant’

Vanuit de zaal wordt tot drie keer aangedrongen om over het voorstel te stemmen. Via deze weg zeggen de sprekers de ledenraadsleden een duidelijke boodschap te willen meegeven vanuit Oost-Brabant. Hoogeveen hield deze optie duidelijk af: “Dit is een eerste bijeenkomst om de haalbaarheid te peilen. Bovendien is dit voorstel nog niet af. Zo bevat het nog een aantal open einden. Stemmen doen we pas over een voorstel wat af is”, hield Hoogeveen de Brabantse leden voor. Hoogeveen: “Dit kan de individuele veehouder erg pijn doen, maar niks doen is geen optie. We moeten bewegen. Ook realiseren we ons terdege de ernst van de consequenties voor de Brabantse veehouders. Maar er komt zeker geen uitzondering voor Brabant.”

FrieslandCampina peilt meningen

“Dit voorstel kan op weinig draagvlak rekenen onder de vanavond aanwezige leden”, zegt een melkveehouder bij het verlaten van de RFC-ledenvergadering desgevraagd. “Ik schat dat zeker 75 tot 85% van de vergadering tegen is.” De komende weken trekt RFC met haar voorstel het land in om de reacties te peilen. Op basis daarvan wordt de voorgestelde regeling mogelijk aangepast. Tijdens de najaarsvergadering bespreekt het bestuur het bijgewerkte voorstel in de ledenvergaderingen en vervolgens zal aan het einde van het jaar de ledenraad een beslissing nemen.

