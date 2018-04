Boterprijs ZuivelNL gaat verder omhoog

De boterprijs van ZuivelNL laat ook deze week een stijging zien.

De notering gaat met € 45 omhoog naar € 555 per 100 kilo. Het is de derde prijsstijging op rij voor dit product. Ook de overige zuivelproducten ging in prijs omhoog bij ZuivelNL.

Als een verrassing komt de prijsstijging van boter niet. In de spotmarkt werden vorige week al bedragen betaald die nog boven de € 555 per 100 kilo liggen. Vorige week gingen de prijzen voor boter, maar ook room, al richting de € 590 per 100 kilo. De goede vraag naar het product zorgen voor de hogere prijzen.

Overige producten ook duurder

Naast boter gaan de prijzen omhoog voor vollemelkpoeder (€ 262 per 100 kilo), mageremelkpoeder (€ 132 per 100 kilo), mageremelkpoeder voor veevoer (€ 123 per 100 kilo) en weipoeder (€ 63). De prijsstijgingen zijn met € 1 tot € 5 per 100 kilo wel beperkter.