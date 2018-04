Bijna helft maisland vraagt om kalibemesting

Uit grondonderzoek op maisland in 2017, uitgevoerd door Eurofins Agro, blijkt dat bijna de helft van de bodems behoefte heeft aan kali.

Eurofins geeft aan dat de kalibehoefte al vroeg in het seizoen is in te schatten en of een aanvullende bemesting met kali nodig is. Bij een opbrengst van 18 ton drogestof per hectare onttrekt snijmaïs ongeveer 300 kilo kali. In veel gevallen zit er volgens de analyses niet genoeg in de bodem om deze hoeveelheid te leveren.

Samenstelling rundveedrijfmest kennen

Of en hoeveel kali bemest moet worden, is mede afhankelijk van de grootte van de mestgift en de gehalten per kuub mest. Eurofins stelt vast dat zowel het niveau van de bemesting in de afgelopen jaren verminderd is, maar ook de kaligehalten in de mest lopen in de loop der jaren langzaam maar zeker terug. Het is daarom van belang dat veehouders de samenstelling van de rundveedrijfmest kennen die op de snijmais wordt toegepast, om daar de bemesting met kunstmest op aan te passen.

Invloed mineralen

Behalve de hoeveelheid kali hebben ook andere mineralen invloed omdat sommige mineralen elkaar kunnen verdringen. Een voorbeeld daarvan is magnesium. Bij een vrij hoog magnesiumgehalte in de bodem kan bij een voldoende kali- plantbeschikbaarheid toch een kali-bemestingsadvies volgen.

Voldoende kalium

Voldoende kalium is belangrijk voor onder meer de stevigheid in de plant, de celspanning en het heeft invloed op de regulering van wateropname en verdamping in snijmais. Bij een gebrek aan kali verkleurt de plant. Het blad krijgt slappe randen en kan later zelfs afsterven. Ook zal de opbrengst als gevolg van kalitekort achterblijven.