Beroepsverbod voor Gelderse ‘oormerkweigeraar’

Volgens de veehouder leiden de oormerken tot verminkingen en gaan de koeien er aan dood.

De 65-jarige veehouder in Kekerdom (Gld.) kreeg vandaag, 23 april, van de rechtbank in Zwolle een beroepsverbod opgelegd. Hij weigert consequent zijn dieren te oormerken. Volgens hem leiden de gele oormerken tot verminkingen en gaan zijn koeien er zelfs aan dood. De veehouder kreeg 2 maanden voorwaardelijke celstraf, een taakstraf van 140 uur en een beroepsverbod voor de duur van een jaar opgelegd.

Meerdere controles NVWA

De veehouder heeft nog zo’n 50 koeien op locaties in het Land van Maas en Waal, waaronder Dreumel. Zeker 5 keer in 2016 en nog een aantal keer in 2017 kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langs voor controle. Telkens werd geconstateerd dat er dieren zonder oormerk rondliepen.

Dieren ‘tot hun enkels in de drek’

Op de zitting 2 weken terug vertelde de veehouder waarom hij zijn dieren niet oormerkte. Volgens hem leiden de gele oormerken tot verminkingen. Ook blijven de labels bij zijn koeien niet goed zitten. Volgens hem gaan zijn dieren dood, mede door die verminkingen. Bij controles werden ook enkele dieren ‘tot hun enkels in de drek’ aangetroffen, zoals de officier van justitie het omschreef, en was het drinkwater troebel.

‘Om dierenwelzijn te waarborgen is een adequaat systeem van controle noodzakelijk’

Herhaaldelijk overtreden van de wet

In juni vorig jaar is hij in hoger beroep nog veroordeeld voor diverse overtredingen. Door zijn herhaaldelijk overtreden van de wet vroeg de officier van justitie om een beroepsverbod. Hij blijft uit principe weigeren de dieren te oormerken, concludeerde maandag ook de rechtbank. “Om dierenwelzijn te waarborgen is een adequaat systeem van controle noodzakelijk. Dat hij het daarmee oneens is, moge zo zijn. Maar hij mag niet in strijd met die wetgeving handelen”, aldus de voorzitter.

Dieren afvoeren onder toezicht

De opgelegde straf en beroepsverbod gaat in als de veroordeelde veehouder niet in beroep gaat. Doet hij dat wel, dan gaat het verbod in pas nadat ook die zaak behandeld is.

Voor het verbod is het ook noodzakelijk dat de dieren afgevoerd worden. De veehouder mag dat niet zelf doen: hij heeft eerder al een verbod gekregen op het verplaatsen van de dieren. Dat moet dan door de NVWA gebeuren, onder toezicht van het Openbaar Ministerie.

Onbereikbaar voor commentaar

De veehouder was maandag niet bij het uitspreken van het vonnis aanwezig. Hij had geen advocaat en was ook niet op een andere wijze te bereiken voor commentaar.