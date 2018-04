Arla bezuinigt fors met oog op lage melkprijs

Zuivelconcern Arla wil de komende tweeënhalf jaar € 400 miljoen aan kosten besparen.

Zuivelconcern Arla wil de komende tweeënhalf jaar € 400 miljoen aan kosten besparen. Hiervan komt € 300 miljoen via de melkprijs ten goede aan de leveranciers. Dat plan, met de titel Calcium, heeft het concern vrijdag gelanceerd.

Tegenvallende vetprijzen

Arla zegt genoodzaakt te zijn tot de nieuwe kostenoperatie, omdat het getroffen is door 2 onverwachte negatieve ontwikkelingen. Het gaat daarbij volgens directietopman Peder Tuborgh om het nadelige valuta-effect van de brexit op het Britse pond en de tegenvallende prijzen van vet en proteïnes. Gezien onder meer de positie van het concern in het Verenigd Koninkrijk komt dit bij Arla harder aan dan bij de concurrentie in West-Europa. “Deze ontwikkelingen hebben druk gezet op onze winstgevendheid en en daarom moeten we in actie komen”, aldus Tuborgh.

Minder personeel

De kostenoperatie is de afgelopen maanden opgezet en raakt activiteiten in het hele concern van productie, productassortiment en marketing tot personeel, hoewel nog niet duidelijk is hoeveel arbeidsplaatsen er zullen sneuvelen. Niettemin zegt Tuborgh dat Arla uiteindelijk met minder personeel toe zal moeten/kunnen.

Melkprijs

Voor de aan de leveranciers uit te betalen melkprijs is het voordelige effect naar verwachting rond de € 0,02 per kilo. Arla erkent dat het de laatste jaren met de melkprijs op achterstand is gezet door FrieslandCampina. Ook en met name daarom is actie geboden.