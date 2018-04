Alle opleidingen melkveehouderij op 1 website

Alle opleidingen voor de melkveehouderij zijn nu gebundeld op 1 website.

Alle opleidingen, trainingen, studiegroepen en online cursussen binnen de melkveehouderij zijn voortaan te vinden op www.opleidenmelkveehouderij.nl Dit maakt het voor werknemers en werkgevers in de sector gemakkelijker om zich te blijven ontwikkelen. De initiatiefnemers zijn ZuivelNL en LTO vakgroep Melkveehouderij.

Innovatieve projecten voor melkveehouders

De website bundelt het complete opleidingsaanbod in de melkveehouderij in één overzicht. Nieuwe opleidingen en cursussen kunnen doorlopend op de website worden aangemeld door aanbieders hiervan, zodat het aanbod actueel blijft. Ondernemers kunnen zoeken op onderwerp, aanbieder en regio. Ook biedt de site een overzicht van actuele thema’s en een overzicht van innovatieve projecten waar melkveehouders aan deel kunnen nemen.

Projecten LTO Noord

Elsbeth Veltink, van Projecten LTO Noord, is als verbinder actief voor Leven Lang Leren Melkveehouderij. Voor het ontwikkelen van de site sprak zij het afgelopen jaar met melkveehouders door het hele land en met verschillende kennisinstellingen. “Het bleek dat melkveehouders geen goed zicht hebben op wat er in hun omgeving aangeboden wordt. Het doel van de website is daarom om het aanbod aan opleidingen en studiegroepen inzichtelijk te maken.”