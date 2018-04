A-ware wil ook niet-weiders extra belonen

Een extra plus op de melkprijs voor bedrijven die de koeien niet laten grazen.

Zuivelproducent Royal A-ware komt met nog een nieuwe melkstroom: duurzame ‘boerderijmelk’, van bedrijven die niet aan weidegang (kunnen) doen. Hiervoor is een plus mogelijk van € 1,25 per 100 kilo, mits wordt voldaan aan extra eisen voor dierenwelzijn, diergezondheid en huisvesting. Ook voldoen aan Vlog (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik) hoort erbij.

Alleen gaan voor Vlog en de rest laten zitten, is geen optie

Koppeling niet-weidemelk aan Vlog

A-ware is de eerste in Nederland die niet-weidemelk koppelt aan Vlog. Om de € 1,25 extra te verdienen, moet het hele duurzaamheidsprogramma worden gevolgd. Alleen gaan voor Vlog en de rest laten zitten, is geen optie.

De duurzaamheidseisen omvatten deelname aan KoeKompas, het duurzaamheidsprogramma A-ware duurzaam, bevordering van biodiversiteit, gebruik van groene stroom en zorgen voor voldoende ruimte (dus geen overbezetting) en een zachte eigen ligplek voor het vee.

‘We werken altijd vraaggestuurd’

Ruimte voor meer melkveehouders

Een aantal A-ware leveranciers staat al in de startblokken, maar er is nog ruimte voor meer leveranciers. Manager veehouderijzaken Koen Veldman: “Voor het eerste jaar zijn de volumes bekend en geldt er een maximum. We verwachten de komende jaren een verdere groei. Voorts geldt dat we altijd vraaggestuurd werken.”

Het nieuwe programma betekent niet dat A-ware geen belangstelling meer heeft voor gewone ‘stalmelk’. “Alle melk van onze leveranciers is welkom en we dwingen nooit iemand”, verzekert hij. “Wel geldt dat melkveehouders er goed aan doen te blijven opletten wat de markt vraagt.”