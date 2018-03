Zorg Duitse melkveehouders over lot melkopkoper

Een grote groep Duitse melkveehouders vlak over de Nederlandse grens verkeert in grote spanning over hun melkafname en het lot van hun melkkoper, BMG.

Dit bedrijf met in totaal 1,4 miljard kilo melk door heel Duitsland en een omzet van zo’n € 450 miljoen, verkeert in ernstige financiële moeilijkheden. Veel melkveehouders hebben over de voorbije maanden slechts een deel van hun melkgeld ontvangen. Bovendien heeft BMG hen nu de vraag voorgelegd of ze € 9 miljoen willen lenen aan het bedrijf, zo bevestigen leveranciers. Het geld zou nodig zijn om weer de nodige contanten te kunnen krijgen. Lukt het niet om dat geld bij elkaar te krijgen, dan staat mogelijk een faillissement voor de deur.

Steeds meer berichten over problemen BMG

Leveranciers willen niet te veel kwijt over de situatie, want hen is gevraagd zich stil te houden. BMG zelf was niet voor commentaar bereikbaar. Het management zit in overleg, aldus een woordvoerder.

Begin februari waren er al de eerste berichten dat er moeilijkheden zijn. BMG meldde dat het het melkgeld voortaan in delen zou betalen: eerst 20 cent per kilo als basisprijs en later de extra opbrengst, die kon oplopen tot 13 of 14 cent. In België staakte BMG de activiteiten. Sindsdien kwamen er steeds meer berichten over problemen.

Geschiedenis BMG

BMG is als sinds de jaren negentig van de vorige eeuw actief in de zuivelhandel. Voluit heet het de Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft. Het heeft één eigen fabriek in Hagenow, vroeger van Danone. Daarnaast participeert het met andere bedrijven in de zuivelverwerking, in het verleden ook met FrieslandCampina. In de laatste jaren heeft het veel ex-leveranciers van DMK en Molkerei Wiegert overgenomen. De kans bestaat dat die boeren straks weer terug willen, maar in het met melk al bijna geheel overvoerde Duitsland is het moeilijk een nieuw onderkomen te vinden. DMK meldt dat een aantal leveranciers van BMG zich hebben gemeld met het verzoek (weer) te mogen toetreden.