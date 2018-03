Voorstel EU: Nieuwe derogatie voor 2 jaar

Nederland krijgt een nieuwe derogatie die loopt tot eind 2019. De minister reageert opgelucht.

Opnieuw met een stikstofnorm van 230 kilo uit graasdiermest op zuidelijke en centraal gras en lössgrond en 250 kilo op overige gronden. Dat staat in het voorstel van de Europese Commissie dat op 4 april aan de orde komt in het Nitraatcomité. Het voorstel komt dan ook in stemming blijkt uit de agenda van het Nitraatcomité.

Minimaal 80% grasland

Voorwaarde blijft dat derogatie alleen geldt voor bedrijven met minimaal 80% grasland. Fosfaatkunstmest is ook in de nieuwe derogatie niet toegestaan. Verder blijven de huidige stikstof- en fosfaatplafonds onderdeel van de voorwaarden voor verlening van de derogatie.

Strengere controle mestwetgeving

Een belangrijke aanscherping is dat Nederland strenger toe moet zien op naleving van de mestwetgeving. Onder meer via een onafhankelijk onderzoek naar de omvang van het opzettelijk niet voldoen aan de mestregels, in kaart brengen van regio’s met een hoog risico op overtredingen van de mestregels en uitbreiding van de capaciteit voor inspecties en controles.

Mestfraude

De kortere derogatietermijn van 2 jaar heeft te maken met het aan het licht komen van meerdere gevallen van mestfraude. Daarmee krijgt Nederland de gelegenheid om een nieuwe aangescherpte aanpak om fraude te voorkomen in te voeren. Dat schrijft de Commissie in de overwegingen in het besluit. Daarna is het mogelijk om opnieuw een derogatieverzoek in te dienen.

CDA positief

CDA reageert positief dat derogatie weer verleend wordt. “De melkveehouderij heeft daarvoor een grote inspanning geleverd”, aldus Jaco Geurts. Hij vindt het jammer dat de Europese Commissie de derogatie niet voor 4 jaar wil verlenen.

Schouten reageert opgelucht

Minister Carola Schouten van landbouw reageert opgelucht op het voorstel van de Europese Commissie. “Ik ben opgelucht dat het ons toch nog gelukt is de Europese Commissie te overtuigen met een voorstel te komen voor derogatie met vrijwel dezelfde voorwaarden als de derogatie die op 1 januari van dit jaar is verlopen. Het plan van aanpak dat Nederland heeft toegelicht aan de Europese Commissie heeft er blijkbaar toe geleid dat er voldoende vertrouwen was om de derogatie toe te kennen voor 2 jaar.”

‘De controle en het naleven van de mestregels dient op orde te zijn’

Derogatie nog niet definitief

De derogatie is nog niet definitief. Het nitraatcomité neemt 4 april een besluit over het voorstel van de Commissie. In het voorstel wordt gesproken over een derogatie voor 2 jaar en niet voor 4 jaar. De Europese Commissie heeft hiervoor gekozen vanwege de geconstateerde fraude met de opslag, vervoer en verwerken van mest. “Voor de toekenning van de derogatie is bij de Europese Commissie namelijk zorg gegroeid over het niet naleven van het mestbeleid in Nederland”, legt de minister uit. “De controle en het naleven van de mestregels dient op orde te zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en overheid.”

Als er een besluit is genomen over het derogatievoorstel, is dit onomkeerbaar. Hiertegen is geen beroep of bezwaar mogelijk.

Medeauteur: Mariska Vermaas