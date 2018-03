Vanlommel exporteerde ook te oud kalfsvlees

Niet alleen slachterij Veviba, ook kalverbedrijf Vanlommel heeft ongeschikt vlees geëxporteerd.

Dit erkent commercieel directeur Johan Heylen, meldt het Belgische Vilt. Het betreffende vlees was op weg naar Kosovo.

Volgens Vanlommel gaat het niet om doelbewuste fraude, maar om een menselijke fout. “Het was een vergissing van ons. De etiketten waren correct, maar het klopt dat het vlees 3 weken vervallen was”, zegt Heylen. Ook het Belgische voedselagentschap FAVV zegt dat er geen sprake was van opzettelijke fraude.

‘Menselijke fout, geen fraude’

In augustus vorig jaar werd een levering van 20 ton vlees met etiketten van Vanlommel in beslag genomen aan de Albanees-Kosovaarse grens. Van 1,5 ton vlees was de houdbaarheidsdatum met een maand verstreken. De klant, de Kosovaarse groothandel Euro IDA, was ook al betrokken in het Veviba-schandaal. “Opnieuw vlees uit België, en opnieuw hebben we het FAVV gewaarschuwd en de hele lading vlees vernietigd, zodat het niet bij de Kosovaarse consumenten kon terechtkomen”, aldus een woordvoerder van de Kosovaarse voedselautoriteit.

Volgens Vanlommel was het te oude vlees bedoeld voor de diervoederindustrie, maar was het product verkeerd ingeladen. “We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Dit is geen geval van fraude”, meent Heylen.