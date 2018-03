VanDrie Group breidt uit naar rundvleesmarkt

Kalfsvleesbedrijf neemt meerderheid in runderslachterij Ameco.

De VanDrie Group neemt een meerderheidsbelang in slachterij Ameco en betreedt daarmee ook de rundvleesmarkt. Beide bedrijven hebben daarover een akkoord bereikt.

Ameco is nu nog in handen van de familie Van Westreenen en opende vorig najaar de deuren. De runderslachterij was juist vanuit Amsterdam verhuisd naar Apeldoorn. Directeur Jan van Westreenen blijft het bedrijf leiden en de inkoop van runderen aansturen.

Alle rundvlees van één leverancier

Voor VanDrie is uitbreiding naar de rundvleesmarkt een logische en gewenste stapt, vertelt directeur corporate affairs Henny Swinkels. Steeds meer klanten vragen erom dat de leverantie van alle rundvlees door één partij wordt verzorgd. Ook stijgt de vraag naar hoogwaardig rundvlees van volwassen runderen. “Door de samenwerking kunnen beide partijen beter gehoor geven aan de klantwensen in het luxe vleessegment,” zo heet het.

Beiden voordeel van samenwerking

Beide bedrijven hebben iets te winnen bij de samenwerking. Ameco kan gebruik maken van de wereldwijde afzetstructuur van VanDrie. Van Drie kan, zoals genoemd, een breder segment bedienen. Daarnaast verwachten de partijen met elkaar grote voordelen te behalen bij de optimale verwaarding van de slachtbijproducten en de huiden.

Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Ameco heeft een jaaromzet van ongeveer € 90 miljoen. De technische capaciteit is 2.500 runderen per week, maar die wordt nu nog niet volledig benut. Dat zal snel veranderen. Ameco slacht overwegend Nederlandse runderen.

Oog voor dierwelzijn

Ameco staat voorop in kwaliteit en dierenwelzijn. Zo worden in de nieuwe slachterij, als eerste in Nederland, de ideeën van de Amerikaanse zoöloog en dierenactiviste Temple Grandin toegepast.

De VanDrie Group is wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders en kalfsvellen. Met een omzet van € 2 miljard exporteert het bedrijf naar meer dan 60 landen wereldwijd.

De samenwerking moet nog worden goedgekeurd door Autoriteit Consument & Markt. De partijen verwachten dat de mededingingsautoriteit de goedkeuring zal afgeven.