Uitzondering voor vleesveehouders bij fosfaatrechten

Voor zoogkoeienhouders komt een vrijstellingsregeling voor het fosfaatrechtenstelsel. Daarnaast wordt de definitie van jongvee aangepast, zodat zoogkoeienhouders geen fosfaatrechten meer nodig hebben.

Doelstelling is dat de regels per 1 juli ingaan. Minister Carola Schouten van landbouw moet haar voorstel nog wel afstemmen met de Europese Commissie. LTO Nederland, VleesveeNL, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en enkele individuele zoogkoeienhouders steunen het voorstel van Schouten.

In de vleesveehouderij valt een deel van het jongvee onder het fosfaatrechtenstelsel, om te voorkomen dat melkveehouders hun jongvee bij vleesveebedrijven stallen om zo onder het rechtenstelsel uit te komen. Gevolg hiervan is wel dat vleesveehouders onder het fosfaatrechtenstelsel vallen, terwijl hun dieren niet in de melkveehouderij terecht komen. Als deze bedrijven willen uitbreiden moeten ze ook fosfaatrechten kopen, waarbij ze moeilijk kunnen concurreren tegen melkveehouders.

Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Vleesproductie zonder rechten

De definitie voor jongvee dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt wordt aangepast. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de vleesproductie zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie. Voor jongvee dat bestemd is als moederdier voor de vleesveehouderij zijn op basis van deze definitie nog wel fosfaatrechten nodig. Om dit op te lossen is een wetswijziging nodig.

Rechten inleveren

Vooruitlopend hierop wil Schouten een vrijstellingsregeling introduceren. Boeren die hier gebruik van willen maken, moeten afstand doen van hun fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen en ze moeten ervoor zorgen dat runderen die ze afvoeren van het bedrijf niet worden ingezet voor de melkproductie in Nederland. Deze ondernemers mogen ook geen melkveetak, of jongvee opfok voor de melkveehouderij, op hun bedrijf hebben.

Schouten adviseert vleesveehouders om in de aanloop naar de ingang van de regeling geen fosfaatrechten te verhandelen. “Zij zullen immers afstand moeten doen van deze rechten, ook van de reeds verhandelde rechten, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de aanpassingen zegt Schouten ook de problematiek bij zeldzame runderrassen op te lossen.

800 knelgevallen

In het kader van de knelgevallenregeling voor het fosfaatrechtenstelsel hebben zich 800 melkveehouders gemeld. Deze aanvragen worden momenteel beoordeeld.

Schouten heeft ook overlegd met banken over het vinden van een oplossing voor bedrijven die al fors geïnvesteerd hadden in stallen, voor de invoering van fosfaatrechten. “Banken hebben aangegeven dat zij verwachten dat de overgrote meerderheid van hun klantenbestand zo nodig zal kunnen worden geholpen bij de aankoop van fosfaatrechten of de mogelijkheid om (tijdelijk) zonder aankoop van fosfaatrechten, met een lagere stalbezetting, het bedrijf te kunnen

voortzetten.” Het inzetten van het borgstellingsinstrumentarium door het ministerie heeft volgens de minister geen zin, omdat juist cash-flow essentieel is bij de beoordelingen. Ook andere mogelijkheden voor ondersteuning van de financiering van bedrijven die buiten de knelgevallenvoorziening vallen, zijn er volgens Schouten niet.