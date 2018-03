Twee nieuwe deelnemers Koeien & Kansen

Koeien & Kansen heeft twee nieuwe deelnemers: familie Stevens in Holten (Ov.) en familie Van Erp in Maren-Kessel (N.-Br.).

Omdat twee deelnemers stoppen, blijft het aantal deelnemers staan op 16. De bedrijven zijn verdeeld over Nederland en hebben verschillende grondsoorten. Beide nieuwe bedrijven liggen in hetzelfde waterschap als de stoppers, omdat ‘water’ een belangrijk thema is binnen Koeien & Kansen.

Familie Stevens heeft 100 melkkoeien en besteedt een deel van het jongvee uit. Weidegang is een speerpunt voor het bedrijf. De ondernemer ziet vooral uitdagingen in de items broeikasgassen, bodem, water en biodiversiteit. Familie Van Erp melkt ruim 160 koeien op 67 hectare. Belangrijke onderwerpen zijn beperken van emissies en managen van biodiversiteit door weidevogels en ganzen.

Toetsen mest- en milieuwetgeving in de praktijk

Binnen het project Koeien & Kansen wordt op verzoek van de overheid en de sector de effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwetgeving in de praktijk getoetst. Bij het project zijn ook Wageningen UR, proefbedrijf De Marke en adviesdiensten betrokken.