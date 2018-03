Temperatuursom in zuidwesten bereikt

De temperatuursom in het zuidwesten in bereikt. Dat blijkt uit gegevens van het NMI.

Dat betekent dat de kunstmeststikstof op het grasland gestrooid kan worden. Wacht daarmee als er grote hoeveelheden neerslag worden verwacht of als het grasland nog onvoldoende draagkracht heeft.

In het zuidwesten ligt de t-som rond de 340 graden. In het noordoosten is dat nog lang niet zo ver. Daar ligt de temperatuursom tussen de 220 en 250 graden.

Het kaartje hieronder maakt snel inzichtelijk in welke gebieden de temperatuursom al is bereikt of dichtbij komt.