Spierings verlaat Fonterra; teleurstellende halfjaarcijfers

Topman Theo Spierings verlaat later dit jaar Fonterra. De mededeling van de Nieuw-Zeelandse zuivelgigant valt samen met de presentatie van teleurstellende halfjaarcijfers, maar het besluit zou vorig jaar al na overleg zijn genomen.

Volgens de onderneming heeft het besluit niets te maken met de afschrijving van omgerekend € 237 miljoen (NZD 405 miljoen) op Beingmate. Fonterra heeft een aandeel 19% in deze Chinese zuivelonderneming en zag de beurswaarde afgelopen jaar flink dalen.

In november vorig jaar is Fonterra gestart met een internationale zoektocht naar een opvolger. Plan was om het nieuws pas in april naar buiten te brengen, maar coöperatievoorzitter John Wilson geeft aan dit moment naar voren te hebben geschoven, om speculatie tegen te gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer Spierings exact stopt. De kans is aanwezig dat hij in een adviserende rol bij de onderneming betrokken blijft.

Tekst gaat verder onder de foto

Theo Spierings. - Foto: Koos Groenewold

Afboeking op Beingmate en schadevergoeding Danone

In de eerste helft van het boekjaar draaide Fonterra een verlies van omgerekend € 203 miljoen. Dat is inclusief een afboeking van € 237 miljoen op Beingmate en een schadevergoeding van € 107 miljoen betaald aan Danone. Die was nog een gevolg van de vermeende besmetting van weipoederconcentraat met botulisme. Achteraf bleek dit vals alarm, maar toen was al een grote terugroepactie in gang gezet.

Zonder genoemde afboeking en betaalde schadevergoeding zou de winst zijn uitgekomen op € 145 miljoen. Vorig jaar boekte het bedrijf een winst van € 241 miljoen. De omzet nam gedurende de eerste helft van het huidige boekjaar toe met 6% naar € 5,7 miljard.

Melkprijsverwachting naar boven bijgesteld

De melkprijsverwachting is licht naar boven bijgesteld naar omgerekend bij de huidige wisselkoers net geen 29 eurocent per kilo (bij 4,4% vet en 3,2% eiwit). Daar kan aan het einde van het seizoen nog 1 tot 1,5 cent aan dividend per aandeel bijkomen. Leden-melkveehouders ontvangen 0,5 cent als interim-uitkering.

Wilson geeft aan dat er wereldwijd goede vraag naar zuivel is, gecombineerd met een stabiele wereldwijde productie, met name in de voor Fonterra belangrijke categorie vollemelkpoeder. Fonterra gaat ervan uit dat de prijzen op wereldmarkt voorlopig rond het huidige niveau blijven, al houdt het bedrijf wel rekening met de mogelijke gevolgen van de Europese voorjaarspiek in productie.

Spierings trots op 7 jaar als CEO Fonterra

Spierings geeft als toelichting op zijn vertrek aan trots te zijn Fonterra 7 jaar te hebben mogen leiden als CEO. Hij signaleert dat het de onderneming is gelukt een sterke vraaggestuurde strategie neer te zetten. Het is volgens hem nu het moment voor een nieuwe topman die de coöperatie door een volgende fase kan leiden. Ook persoonlijk ziet Spiering het als een goed moment om bij Fonterra te stoppen. Hij staat open voor nieuwe uitdagingen, maar vooralsnog ligt de focus op Fonterra.