SGP vindt onderbouwing fraudeverwijten I&R wankel

SGP vindt de onderbouwing voor de fraudeverwijten en blokkades van rundveebedrijven wankel.

“Uit de beantwoording blijkt dat het percentage meerlingen in 2016 gemiddeld 4,5% was en in 2017 5,0%. In 2016 had 7,0% van de rundveebedrijven meer dan 10% meerlingen, en in 2017 7,9%. Als je weet dat het percentage meerlingen afhankelijk is van het voermanagement en dat het over de jaren heen behoorlijk kan fluctueren, is absoluut geen sprake van een ongebruikelijke afwijking”, aldus SGP. De partij wil daarom een nadere onderbouwing.

Percentages meerlingen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft landbouwminister Carola Schouten dat de gemiddelde percentages meerlingen volgens het I&R systeem in de periode van 2014 tot 2017 is gestegen van 4,4 naar 5,0%. In 2016 was het percentage nog 4,5%. Het percentage meerlingen in I&R en in de data van CRV komt niet overeen. Er zijn initiatieven om deze data beter op elkaar aan te laten sluiten.

Uit de maandelijkse staten van percentages meerlingen blijkt dat er in de periode van april tot en met september ieder jaar meer meerlingen worden geboren dan in de wintermaanden. De zomerse piek was in 2017 echter wel hoger dan in 2016 en 2017.

Het percentage bedrijven met meer dan 10% meerlingen ten opzichte van alle bedrijven met runderen waar in dat betreffende jaar kalveren zijn geboren betreft voor 2015 7,2% en voor 2016 7,0%. Voor 2017 betrof dit 7,9%, schrijft Schouten.

Juridische onderbouwing blokkades

De partij zet ook vraagtekens bij de juridische onderbouwing van de bedrijfs- en dierblokkades. Volgens SGP is hier geen wettelijke grondslag voor. De partij vindt daarom dat de minister op z’n minst de kosten van DNA-analyses voor haar rekening moet nemen als blijkt dat de meerlingen juist geregistreerd waren. Ook vindt SGP dat de minister het beeld dat er grootschalig is gefraudeerd moet recht zetten, ook richting Brussel.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de I&R affaire.