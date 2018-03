Ruim 600 boeren produceren zonnestroom voor RFC

Het aantal zonnepanelen op staldaken van FrieslandCampina-leden verdubbelt naar ruim 800.000.

Het aantal melkveehouders dat deelneemt aan het Solar-programma van FrieslandCampina en kiest voor zonnepanelen op het staldak groeit van 310 naar 654. Dat heeft de zuivelonderneming bekend gemaakt.

De zonnepanelen zijn samen goed voor ruim 200 Gigawattuur stroom per jaar. Daarmee kan FrieslandCampina voorzien in 40% van de energievoorziening van zijn productielocaties en kantoren. Het Heerenveense bedrijf GroenLeven installeert en exploiteert de zonnepanelen.

Boeren kunnen dak verhuren

FrieslandCampina heeft de ambitie om het elektriciteitsverbruik in de keten volledig te dekken met groene stroom van het boerenerf. De onderneming biedt via GroenLeven zijn leden de mogelijkheid om hun dak te verhuren voor het plaatsen van zonnepanelen.

GroenLeven zorgt voor aansluiting, monitoring, financiering en onderhoud. De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding van € 4 per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak. Daarnaast kan de melkveehouder jaarlijks besluiten de installatie met bijbehorende SDE-subsidiegelden over te nemen.

Bonus voor reductie broeikasgas