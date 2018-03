Ruim 4.000 ton poeder verkocht uit interventie

De Europese Commissie heeft opnieuw een beperkte hoeveelheid mageremelkpoeder uit interventie verkocht.

In totaal 4.127 ton is tegen een hoogste prijs van € 1121 per ton verkocht. De laagst gegunde prijs lag op € 1.050 per ton. Dit blijkt uit een bekendmaking van de Commissie.

Nieuwe biedronde

De Europese Commissie had bijna 48.000 ton melkpoeder in aanbod, maar ze vond de meeste van de 43 biedingen te laag om te gunnen. Over een maand is er weer een nieuwe biedronde.

Commissie hapt niet toe

Sinds 1 maart kunnen zuivelbedrijven overigens ook weer mageremelkpoeder aanbieden voor opkoop door de Europese Commissie. Die hoeft echter niet meer tegen een vaste prijs in te kopen. sinds 1 maart zijn er 9 aanbiedingen gedaan aan de Commissie, maar die heeft op geen ervan toegehapt, zo melden Brusselse bronnen.