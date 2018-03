Prijs slachtkoe stijgt op veemarkt Leeuwarden

Het gaat crescendo met de prijzen voor slachtkoeien. Ook deze week zijn er plussen te noteren.

Ook op de veemarkt in Leeuwarden was de handel vlot woensdagavond 7 maart. De aangeboden dieren werden goed en duurder verkocht. Het was de derde week op rij dat de noteringen een stap omhoog zetten.

In totaal werden woensdagavond 438 dieren aangeboden. Dat waren er 50 meer dan vorige week, maar dat deerde de handel dus niet. De prijs voor een P-kwaliteit slachtkoe ging opnieuw met 5 cent omhoog. Daarmee komt de notering op € 2,70 tot € 3,15 per kilo geslacht gewicht. Dat is 70 cent hoger dan exact een jaar terug.

Handelaren zien de komende weken het aanbod aan slachtkoeien niet direct veel groter worden. Dat ondersteunt de markt op dit moment, want de vleeshandel verloopt wat moeizaam deze weken. Mocht het aanbod aan slachtvee ruimer worden, geeft dat direct druk op de prijzen.

Voorlopig gaan handelaren echter uit van een stabiele markt, waarin de bovengrens nu aardig dicht in de buurt komt.