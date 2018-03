Prijs slachtkoe blijft gelijk op markt Leeuwarden

De veemarkt in Leeuwarden kende woensdagavond 28 maart stabiele prijzen.

Hoewel wat minder dieren werden aangevoerd dan een week eerder, kon de prijs niet omhoog. Waar vorige week nog 537 koeien op de markt werden gebracht, waren dat er woensdagavond 4.660. Handelaren merken dat de prijs tegen het plafond aanschurkt en dat de rek er wel wat uit is op dit moment.

De prijs voor een P-kwaliteit slachtkoe blijft dus € 2,70 tot € 3,15 per kilo geslacht gewicht. Voor een 1e kwaliteit worstkoe ligt de prijs met € 2,45 tot € 2,60 per kilo iets lager. Wel blijft het prijsverschil met een jaar terug nog altijd groot. Toen hadden de noteringen vanaf volgende week echter een stijgende lijn te pakken.

Zo´n stijging als vorig jaar zit dit jaar niet in het vat, zo is de verwachting. Dat heeft vooral te maken met het huidige prijsniveau van de slachtkoeien. In de vleeshandel zijn de prijzen vorig jaar duidelijk gestegen en vooral daar is de rek er nu wel uit. Een verdere verhoging van de notering voor slachtkoeien is blijkbaar niet terug te halen uit de vleeshandel.

Voldoende aanbod aan slachtkoeien

Het aanbod aan slachtkoeien is op dit moment voldoende. Wekelijks worden meer dan 10.000 runderen geslacht. In week 11 werden zelfs meer dan 13.000 runderen aan de haken gehangen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Toch vallen de cijfers fors lager uit dan vorig jaar, maar toen werden veel koeien geslacht vanwege het fosfaatreductieplan.