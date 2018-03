Prijs nuchter kalf verandert niet in Purmerend

De prijsdalingen van vorige week hebben de verhoudingen op de veemarkt in Purmerend wat hersteld.

Deze week komen de noteringen voor nuchtere kalveren dan ook niet van hun plek.

Qua stemming was er dinsdag 13 maart weinig anders aan de markt dan een week terug. Het aanbod kalveren werd wel verkocht, maar van een heel vlotte handel was volgens handelaren geen sprake. Omdat het aanbod wat aan de krappere kant was, konden de dieren tegen stabiele prijzen worden verkocht. Kopers waren niet bereid meer voor de dieren te betalen.

Met een pas op de plaats van de notering bracht een zwartbont stierkalf van extra kwaliteit net als vorige week € 100 tot € 125 per dier op. Daarmee blijft de prijs nog wel € 15 boven het niveau van een jaar terug. Bij 50% Belgisch blauw stierkalveren ligt de prijs nu op € 270 tot € 300 per dier. Dat is aan de bovenkant van de notering € 50 hoger dan exact een jaar geleden.

Stabiele handel in nuka’s verwacht

Voor de komende weken verwachten handelaren een veelal stabiele handel. Toch is de ondertoon in de handel positief met het oog op de periode waarin de kalveren slachtrijp zijn. Die komt steeds dichter bij eind december te liggen. Dat stemt tot vertrouwen in een minimaal stabiele notering.