Opnieuw IBR-uitbraak in Duitsland

Op een rundveehouderij in Bramsche-Epe in de regio Osnabrück is het Bovine Herpesvirus Type 1 (BHV1), ofwel IBR aangetroffen.

Het bedrijf ligt ongeveer 90 kilometer van de grens bij Enschede. Dit meldt Animal Health Online. Het bedrijf met 500 runderen is geblokeerd en er is een beperkingsgebied van een kilometer om het bedrijf gelegd. De dieren op het getroffen bedrijf moeten de komende weken geslacht worden, enkele dieren worden op het bedrijf gedood. De veterinaire dienst van de regio Osnabrück onderzoekt omringende bedrijven en contactbedrijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Vrij van IBR Duitsland is sinds juni 2017 officieel vrij van BHV1. De afgelopen maanden brak het virus toch een aantal maal uit in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Mecklenburg-Voorpommern.