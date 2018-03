Ook nacalculatie voor wie zelf I&R corrigeerde

Ook rundveebedrijven die niet geblokkeerd waren, maar wel op eigen initiatief onregelmatigheden in hun I&R hebben gecorrigeerd over vorig jaar, kunnen een nacalculatie verwachten in verband met het fosfaatreductieplan.

Minister Carola Schouten van LNV maakte hierover donderdag in haar laatste Kamerbrief over de I&R-affaire al melding van.

Dieraantallen

Aanvullend daarop meldt het ministerie nu in antwoord op vragen van Boerderij: “Bij de berekening van de geldsommen per periode wordt het aantal aanwezige dieren in een periode (stelsel loopt van 1 maart 2017 tot 31 december 2017, verdeeld in termijnen van 2 maanden) in 2017 afgezet tegen de dieraantallen van 2 juli 2015 en 1 oktober 2016. Hier kan een wijziging uit voorkomen die aan de betreffende agrariër wordt aangeboden in de vorm van een beschikking met een extra heffing over betreffende perioden.”

Fosfaatrechten

De wijzigingen zullen in het algemeen geen gevolg hebben voor de fosfaatrechten, verwacht LNV. De toekenning van fosfaatrechten is gebaseerd op de dieraantallen van 2 juli 2015.

Het ministerie geeft ook een verklaring voor het feit dat sommige verzoeken om ontheffing van de blokkade wegens dierwelzijn, niet werden gehonoreerd. Bij de beoordeling bleek dat er andere gronden waren waarom de veehouder deze dieren wilde verplaatsen, aldus de woordvoerder van LNV.