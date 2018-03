Onderzoek beweidingsstrategie krijgt vervolg

Met een veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare beweidbaar land is een opname van 5 tot 7 kilo droge stof mogelijk.

Dat blijkt uit de resultaten van de afgelopen 2 jaar vastgesteld op Dairy Campus en KTC Zegveld.

De drogestofopname bij deze veebezetting is mogelijk bij zowel stripgrazen (SG) als bij roterend standweiden (RSW), maar ook met kurzrasen zijn goede grasopnames behaald. Het kurzrasen zal dit jaar op KTC Zegveld worden herhaald samen met een systeem van roterend standweiden. Op Dairy Campus blijft het onderzoek gekoppeld aan de 2 beweidingssystemen SG en RSW met in beide 7,5 melkkoe per hectare beweidbaar land.

Stripgrazen

Bij stripgrazen krijgen de koeien dagelijks een verse strip gras en bij roterend standweiden is sprake van een 4- tot 5-daagse rotatie. De koeien weiden overdag en staan ’s nachts op stal en worden dan bijgevoerd met snijmais. Een verandering in grasvoorraad wordt gecompenseerd met een verandering in de hoeveelheid bijvoeding. Alle koeien krijgen 6 kilo krachtvoer (flat feeding).

Graasgedrag meten met sensoren

Dit jaar zal het graasgedrag van de koeien worden gemeten met sensoren. Hiermee wordt onderzocht of er een goede voorspelling van de individuele dagelijkse grasopname is te maken. Als dat lukt, wordt met realtime data een voorspelling van de grasopname berekend. De sensoren worden dan dagelijks uitgelezen en gecombineerd met dierprestaties, zoals melkproductie, beweidingsdata en hoeveelheid bijvoeding.

De grasopnamevoorspelling wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals de verwachte grasgroei en de grasvoorraad. Deze laatste 2 zijn te bepalen met de Farmwalk.