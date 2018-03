Onafhankelijke dierenartsen naar Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland laat 2 onafhankelijke dierenartsen toezicht houden op het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Deze dierenartsen geven advies aan de arts die vanuit Staatsbosbeheer betrokken is bij het beheer van de kudde in het natuurgebied.

Nieuw beheerbeleid

Het spijsverteringssysteem van de grazers in de Oostvaardersplassen is namelijk door het bijvoeren in ‘voorjaarsstand’, waardoor het nodig blijft om de dieren consequent te blijven voeren. Staatsbosbeheer heeft nu tot 21 april toestemming om de dieren bij te voeren.

Boeren, burgers en dierenactivisten zijn in gesprek met gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland over het nieuwe beheerbeleid. De uitkomst van deze gesprekken wordt meegenomen in het adviesrapport van de commissie Van Geel. Dat rapport wordt nog deze maand verwacht.

Onnodig lijden

De dierenbescherming heeft eind februari onderzoek gedaan en concludeert dat de grazers ‘onnodig lijden’, omdat er te laat wordt ingegrepen.

Per week wordt momenteel op 10 verschillende plaatsen in het gebied 7.000 kilo schraal hooi gevoerd. De balen ruwvoer die boeren eerder hebben aangeboden aan de provincie liggen momenteel in opslag. Als het voer niet te eiwitrijk is voor de grazers, worden ook deze gebruikt als extra voer voor de edelherten, konikpaarden en heckrunderen.

De bijvoeractie van Staatsbosbeheer is gestart vanwege de aanhoudende maatschappelijke ophef.