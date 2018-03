Nog 400 bedrijven geblokkeerd in I&R-affaire

Nog 400 bedrijven zijn geblokkeerd in verband met de I&R-affaire.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie heeft inmiddels 1.800 bedrijven gedeblokkeerd, van de totaal 2.200 bedrijven die geblokkeerd zijn geweest. “Al deze bedrijven zijn in staat geweest om met het benodigde bewijsmateriaal aan te geven wat de juiste registratie in I&R is”, aldus Schouten.

In het buitenland gekalfd

Van ruim 100 bedrijven is de blokkade ingetrokken toen uit aanvullende gegevens bleek dat de koeien van deze bedrijven in het buitenland hadden gekalfd. Dit hoeft niet in het systeem geregistreerd te worden. Op deze bedrijven betrof het in totaal 376 dieren.

Van de 400 bedrijven die nog geblokkeerd zijn, zijn er 190 waar de aanvraag van deblokkade wel beoordeeld. Daarbij is echter is geconstateerd dat aanvullende informatie of een bezoek ter plaatse noodzakelijk is, voordat besloten kan worden over opheffing van de blokkade.

Overige herstelmeldingen die nu in behandeling zijn, betreffen veelal de ingewikkeldere situaties waardoor de beoordeling meer afstemming vergt en langer duurt. Daarnaast zijn er nog geblokkeerde bedrijven waarvan nog geen herstelmelding ontvangen is.

‘Als je als bedrijf geblokkeerd bent, is iedere dag er een te veel’

Op de vraag of het mee- of tegenvalt dat nu nog 400 bedrijven zijn geblokkeerd, reageert het ministerie dat dit tweeledig is. “Als je kijkt hoe veel werk er is verzet om 1.800 van de 2.200 geblokkeerde bedrijven vrij te krijgen, is dit een groot aantal. Maar als je als bedrijf geblokkeerd bent, is iedere dag er een te veel”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Lees ook dit overzicht over de I&R-affaire:

Van grote fraude tot kleine foutjes

Herstelmeldingen van niet-geblokkeerde bedrijven

Bij overheidsdienst RVO.nl zijn de afgelopen weken ook veel andere herstelmeldingen binnen gekomen van bedrijven waar geen blokkade is opgelegd. In totaal zijn in de weken van 5 en 12 februari ruim 650 van deze aanvullende herstelmeldingen op geboorteregistraties ontvangen. Het gaat dan om aanpassingen van de moeder of de geboortedatum van het kalf. Normaal krijgt RVO ongeveer 200 herstelverzoeken op dit gegeven per 2 weken (5.000 per jaar).

“Ik heb er waardering voor dat ook andere ondernemers, waarvan het bedrijf niet is geblokkeerd, zich inzetten om I&R weer in orde te maken. Daarmee wordt het belang van een correct I&R onderschreven”, aldus Schouten.

33 aanvragen ontheffing blokkade vanwege welzijn

Geblokkeerde veebedrijven waar welzijnsproblemen dreigen te ontstaan omdat ze geen dieren mogen afvoeren, kunnen hiervoor ontheffing aanvragen. Bij RVO zijn 93 aanvragen voor ontheffing binnengekomen. Hiervan zijn 33 verzoeken gehonoreerd en 36 verzoeken afgewezen. In 26 gevallen werd de blokkade op het bedrijf opgeheven tijdens de behandeling van het verzoek. Nog 5 verzoeken zijn in behandeling.

Schouten: beeld van omvang affaire onveranderd

Schouten zegt dat het beeld van de omvang van de onregelmatigheden en de financiële voordelen die daarmee zijn behaald onveranderd is. Eerder meldde de minister dat ze verwacht dat ongeveer 1.000 bedrijven een naheffing tot € 500 zullen krijgen in het kader van het fosfaatreductieplan. Voor ongeveer 300 bedrijven zal het gaan om een naheffing van € 500 tot 1.000 en voor ongeveer 400 bedrijven om € 1.000 tot € 5.000. Ongeveer 50 bedrijven kunnen naar verwachting een naheffing verwachten van tussen de € 5.000 en 10.000. Circa 20 bedrijven krijgen een naheffing van meer dan € 10.000.

8 weken om registratie in orde te maken

Bedrijven die zijn geblokkeerd krijgen 8 weken de tijd om de registratie in orde te maken en bewijsmateriaal in te sturen naar RVO. Deze herstelactie zal beoordeeld worden en er zal een herberekening zijn in het kader van de Regeling Fosfaatreductieplan 2017. Ook wordt gekeken of er gevolgen zijn voor andere subsidies.

Korting op toeslagrechten

Meeste bedrijven niet gekort op toeslagrechten

Voor de bedrijven die gedeblokkeerd zijn, volgt in de meeste gevallen geen korting op de inkomenstoeslagen. Normaal wordt nalatigheid in het I&R-systeem beboet met een korting van 3% op de toeslagen. Maar als sprake is van geringe ernst, omvang en duur, kan in specifieke gevallen worden volstaan met een waarschuwing. Dit geldt nu voor bedrijven waar maximaal 3 mutaties niet zijn gemeld en waarbij de identiteit van de runderen kan worden aangetoond.

Voorwaarde is wel dat corrigerende actie wordt ondernomen en dat slechts 1 keer per 3 jaar een waarschuwing afgegeven kan worden voor één en dezelfde niet-naleving. Anders volgt alsnog een korting. Als de overtreding met opzet of herhaaldelijk is begaan, volgt ook een korting op de toeslagen.