Nieuwe mogelijkheden van biosensoren bij koeien

Biosensoren die bijvoorbeeld de samenstelling van zweet of adem van koeien meten, kunnen in de toekomst een rol spelen bij het bewaken van de diergezondheid op bedrijfsniveau.

Dat stellen onderzoekers van het Spaanse Irta (Institute Agrifood and Research Techology) op de site van Data Driven Dairy Decision For Farmers (4D4F).

Niet-invasief

Naast de huidige, veelal draagbare sensoren zoals hals- en pootsensoren, kan ook zweetsamenstelling informatie bieden. Hoewel deze sensoren nog niet commercieel beschikbaar zijn, hebben ze grote potentie ook al omdat ze zogenoemd niet-invasief zijn. De biosensor kan via een stroompje de niveaus van natrium, kalium, lactaat, glucose meten als ook de huidtemperatuur. Deze data kunnen worden gevolgd worden en via bluetooth worden gedeeld.

Ademanalyse

Aanvullend kan ook ademanalyse informatie bieden. Zo zegt het niveau van zuurstof en stikstofdioxide iets over de gezondheidstoestand van een dier en is ammoniak een indicator voor verstoringen in het maagdarmstelsel. Daarnaast geven bepaalde stoffen in de adem een indicatie voor de samenstelling van het bloed en luchtwegen. Deze kunnen uiteindelijk ook nog zicht bieden op doorbloeding van en bloedaanvoer naar het hart en chronisch luchtweginfecties.

Eerder ingrijpen bij afwijkingen of ziekte

De onderzoekers geven geen tijdspad af voor introductie van deze toepassingen, maar zijn er wel van overtuigd dat ‘Smart and Precision Livestock Farming’ blijft groeien in belang. Simpelweg omdat het de veehouder de gelegenheid geeft om eerder in te grijpen bij afwijkingen of ziekte. Dit leidt tot lagere kosten en een hogere prestatie of productie van het dier, met uiteindelijk mogelijk lager antibiotica gebruik en verbeterd dierenwelzijn.