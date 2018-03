Nieuwe Boerenkaasvereniging opgericht

Een aantal Boerenkaasmakers en de Alliantie van Nederlandse Kaasspeciaalzaken hebben de Boerenkaasvereniging (BKV) opgericht.

Doel is om winkeliers te kunnen garanderen dat Boerenkaas, geproduceerd door de leden van de vereniging, ook daadwerkelijk van rauwe melk is gemaakt. Een aantal Boerenkaasmakers is het zat dat er nog steeds geen waterdichte controle bestaat of bij de productie van Boerenkaas daadwerkelijk rauwe melk is gebruikt. Hierdoor kunnen spelers kaas geproduceerd van gethermiseerde melk ten onrechte als Boerenkaas op de markt brengen en op deze manier een graantje van deze groeiende markt meepikken.

Nederland telt 50 à 60 Boerenkaasmakers

Tot nu toe hebben om en nabij de 15 boerenkaasmaker aangegeven lid te willen worden van de vereniging, zo geeft voorzitter Freek van Leeuwen aan. De kans is groot dat dit aantal verder toeneemt, aangezien er nog geen wervingscampagne is gestart. Nederland telt volgens Van Leeuwen 50 à 60 Boerenkaasmakers, op een totaal van zo’n 350 zelfkazers, en doel is dat al deze bedrijven lid worden.

Controle op gebruik van rauwe melk

Aan de oprichting van de vereniging gaat een lang verhaal vooraf. Kern van het probleem is dat de integriteit van Boerenkaas volgens een aantal kaasmakers nog steeds niet helemaal op orde is. Er bestaat twijfel of alle Boerenkaas wel daadwerkelijk van rauwe melk is gemaakt en over de wijze waarop dit gecontroleerd wordt. De vereniging wil met controles tijdens het productieproces waarborgen dat er alleen Boerenkaas van rauwe melk wordt geproduceerd. Mogelijk komen daar later nog extra controles bij.

Ook laat de vereniging, omwille van de controleerbaarheid, geen leden toe die op hetzelfde bedrijf zowel Boerenkaas als kaas van de Boerderij (gemaakt van gethermiseerde melk) produceren. “We willen 100% betrouwbaarheid kunnen geven aan winkeliers”, aldus Van Leeuwen.

Keurmerk van Goudse Boerenkaas gebruiken

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) geeft de nieuwe vereniging toestemming om het tonnetjes-kaasmerk voor Goudse Boerenkaas te gebruiken, zo licht BBZ-voorzitter Irene van de Voort toe. Aan het keurmerk worden wel de letters BKV en een QR-code toegevoegd.

Boerenkaas wordt door de EU erkend als Gegarandeerd Traditionele Specialiteit (GTS). Daarin staat dat een kaas Boerenkaas mag heten als die op de boerderij gemaakt is uit verse rauwe melk. In het GTS-dossier staat vermeld dat de rauwe melk niet boven de 40 graden mag worden verwarmd, maar in de praktijk is dat dus niet altijd het geval. Nederland heeft de taak om hierop te controleren.

Via de bond is deze taak bij het COKZ neergelegd, maar ergens lukt het dus niet om deze controles naar tevredenheid van alle Boerenkaasmakers uit te voeren.

Sluitend controleregelement

Van Leeuwen neemt het de bond niet kwalijk dat het niet is gelukt om een waterdicht systeem te introduceren om de positie van Boerenkaasmakers te beschermen, al vindt hij het wel jammer. In theorie had de BBZ, ook al vormen de Boerenkaasmakers een minderheid, de regie kunnen pakken en de controle bij het COKZ weg kunnen halen. Een sluitend controleregelement is volgens betrokkenen zeker mogelijk.