‘Niet te lang wachten met scheuren grasland’

Door vroeg in het voorjaar gras te scheuren en er geen drijfmest op uit te rijden kan de uitspoeling van stikstof op scheurgrond met 60% worden beperkt.

Dat blijkt uit de N-mineraalmetingen in 2017 uitgevoerd door Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

Maisteelt staat steeds meer ter discussie als oorzaak van een hoge nitraatuitspoeling op melkveebedrijven op zandgrond. Vruchtbare Kringloop Achterhoek heeft als doel een zo laag mogelijke stikstofuitspoeling dankzij een zo hoog mogelijke stikstofbenutting.

Mineralisatie komt te laat op gang

Uit de metingen bleek dat een aantal maispercelen ruimschoots hoger zat in reststikstofwaardes. Juist op deze percelen bleek dat mais werd verbouwd op scheurgrond. Door grasland pas net voor het zaaien van de mais te scheuren komt de mineralisatie van organische stof te laat op gang. Daardoor kan de mais die niet meer opnemen. Dit leidt tot een hoog gehalte aan reststikstof in de bodem in het najaar van gemiddeld van 179 kilo N-mineraal per hectare.

Percelen die op tijd werden gescheurd en niet werden bemest hadden 60% minder minerale stikstof in de bodem in het najaar. Deze percelen zaten gemiddeld op 68 kilo N-mineraal per hectare.