Met failliet BMG gaat Duitse Robin Hood ten onder

De Duitse melkhandelaar BMG heeft uitstel van betaling aangevraagd en gaat richting definitief faillissement. Het spijt veel Duitse boeren. BMG was voor hen een soort Robin Hood, die de grote verwerkers zou leren een eerlijke prijs te betalen.

De Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft (BMG) bestaat ruim 100 jaar. De langste tijd als een gewone zuivelonderneming. De laatste paar jaren heeft het bedrijf, met in 2016 zo’n 1,15 miljard kilo melk, bij veel Duitse boeren echter een soort Robin Hood-status gekregen.

Dat is niet omdat BMG extra veel waarde toevoegt aan de melk die het ophaalt en weer verkoopt aan onder meer Aldi en Lidl. BMG heeft slechts één oude fabriek met beperkte capaciteit en laat verder veel melk via loonproductie verwerken. Bovendien is het productenpalet beperkt.

BMG alternatief voor kleine zuivelverwerkers

BMG kreeg zijn status dankzij het feit dat het aan veel boeren door heel Duitsland de kans bood om weg te komen bij kleine regionale verwerkers, die naar de mening van de boeren hen te weinig betaalden. BMG was bereid overal melk op te halen. Meestal niet bij individuele boeren, maar bij de vele kleine leveranciersverenigingen die Duitsland telt. In 2016 bood het bovendien aan veel boeren in Noordwest-Duitsland de kans om weg te gaan bij het slecht betalende DMK en bij enkele kleinere, particuliere verwerkers. In 2017 ging de zuivelmarkt opwaarts. Toen kon BMG de extra melkplas moeiteloos en tegen goede prijzen wegzetten.

De poederfabriek van DMK in Zeven. Door de terugkeer van naar BMG vertrokken leden, hoeft DMK mogelijk minder fabrieken sluiten. - Foto: DMK

Melkproductie Duitsland stijgt bij dalende melkprijzen

Sinds eind vorig jaar gaan de prijzen op de zuivelmarkt echter weer onderuit, terwijl de melkproductie in Duitsland blijft stijgen. Hierdoor, en door de concurrentie van andere zuivelbedrijven met meer financiële reserves en misschien iets meer handigheid, raakte de kas leeg bij BMG. Een duidelijk teken aan de wand was dat het de leveranciers in januari meedeelde dat voorlopig alleen een basisprijs van 20 cent per liter zou worden betaald. De rest van het melkgeld zou later volgen.

Op de extra melk zit DMK waarschijnlijk minder te wachten

Leveranciers terug naar DMK en Molkerei Wiegert

Toch nog onverwachts snel is daar nu het uitstel van betaling. De naar verluidt ongeveer 1.000 leveranciers moeten bijna zeker een andere afnemer zoeken. Een deel heeft besloten niet tot het laatst te wachten, gezien de overvolle Duitse markt. Eind vorige week werd bekend dat een deel van de boeren teruggaat naar DMK en Molkerei Wiegert. Bij anderen halen handelaren Apollo en Fude & Serrahn de melk op. Clubs als de MEG Milch en het Bundesverband Deutscher Milchviehhalter dringen aan op overheidsingrijpen, maar de kans daarop lijkt klein.

DMK kan besparen op uittreedgeld

Voor DMK lijkt de zaak een extra voordeeltje te hebben. Veel opgestapte melkveehouders moesten nog hun uittreedgeld (voor DMK eigen vermogen) ontvangen. Met de terugkeer van een deel van hen worden deze kosten minder hoog. Op de extra melk zit DMK waarschijnlijk minder te wachten.