Melkprijzen Arla iets lager door wisselkoers

Nederlandse melkveehouders die leveren aan Arla, ontvangen over april 20 cent per 100 kilo minder voor hun melk.

Bij 800.000 kilo per jaar komt de melkprijs uit op € 30,00 per 100 kilo. Dat is de kale prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Voor weidegang en VLOG kunnen ze er nog € 1,50 per 100 kilo bij verdienen. Leveranciers met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangen 8 cent extra aan kwantumtoeslag.

Melkprijs gelijk

In wezen houdt Arla de melkprijs gelijk. De lagere melkprijs is het gevolg van een valuta-aanpassing. Dat geldt ook voor de biologische melkprijs. Die daalt door de aanpassing van € 47,77 per 100 kilo naar € 47,58 per 100 kilo.

Eiwitprijs op recordlaagte

De prijzen op de markt voor zuivelgrondstoffen zijn de afgelopen weken gestabiliseerd, zo meldt Arla, maar de eiwitprijzen blijven op een recordlaagte. De prijzen van botervet en kaas stijgen niet langer en hebben zich gestabiliseerd op het niveau van februari.

De markt voor biologische producten is stabiel gebleven. De blijvende druk op het aanbod verzwakte daardoor de markt in Denemarken en Zweden.