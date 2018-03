Melkprijs Vreugdenhil naar ruim € 32,20

Vreugdenhil Dairy Foods past de melkprijs voor februari aan naar ruim € 32,20 per 100 kilo.

Dit is de prijs bij 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. De maximale melkprijs, inclusief alle toeslagen en bij een volume van 1,1 miljoen kilo, bedraagt € 35,11 per 100 kilo.

Basis-melkprijs met 79 cent verlaagd

De verwerker verlaagt de basis-melkprijs met 79 cent per 100 kilo. Daarbij is per februari de wintermelktoeslag van € 3,90 per 100 kilo vervallen.

De biologische melkprijs blijft gehandhaafd op € 53,46 per 100 kilo.