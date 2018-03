Melkaanvoer blijft onder 40.000 ton per dag

De Nederlandse melkaanvoer is in februari onder de 40.000 ton per dag gebleven.

De productie lag op 39.540 ton per dag. Dat blijkt uit registraties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De voorgaande twee jaren lag de melkproductie nog wel boven de 40.000 ton per dag in februari.

Minder melk dan in februari 2017

De totale productie in februari lag op 1,11 miljoen ton melk. Dat is beduidend minder dan in januari, toen 1,23 miljoen werd geproduceerd. Januari telde echter drie dagen meer. De dagproductie in januari was met 39.660 ton echter ook iets hoger dan in februari. Ten opzichte van februari vorig jaar werd minder melk aangeleverd. Een jaar terug werd namelijk 1,12 miljoen ton melk geproduceerd.

2018 loopt iets achter

Het vetpercentage lag in februari op 4,53% (50.138 ton). De aanvoer van melkvet lag in februari vorig jaar hoger, maar door een grotere totale melkaanvoer was het vetpercentage met 4,52% heel iets lager. In de eerste twee maanden is nu 2,336 miljoen ton melk geleverd. Daarmee loopt 2018 iets achter op vorig jaar, want toen werd 2,347 miljoen ton geleverd.