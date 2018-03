Meer dan 4.000 robotmelkers

Meer dan 4.000 melkveebedrijven in Nederland werken met een automatisch melksysteem. Dat blijft uit cijfers van Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM).

Het aantal bedrijven met een melkrobot ligt op peildatum 25 maart op 4.011. Dat is 52 bedrijven meer dan eind 2017. Op het totaal van 17.556 bedrijven hebben de automatische melksystemen nu 22,8% van de markt in handen. En dat aandeel blijft langzaam maar zeker toenemen. Dat tonen de gegevens over de uitbreidingen, opleveringen en renovaties uitgevoerd op de bedrijven.

1,5 box per bedrijf

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 74 melkrobots (boxen) geplaatst. Dat komt overeen met gemiddeld 1,5 box per bedrijf. De 74 melkboxen beslaan bijna 60% van de 130 uitgevoerde opleveringen, uitbreidingen of renovaties. Over het vorige jaar was dat totaal 225. Daarmee lijkt de markt voor de melkrobots in elk geval weer iets aan te trekken na 2 magere jaren voor de hele melkwinningsindustrie als het gaat om verkoop.

Foto: Mark Pasveer

Het valt op dat de cijfers voor de conventionele melkstallen juist nog wat achterblijven in vergelijking met vorig jaar. Zo zijn er in het eerste kwartaal maar 2 draaimelkstallen opgeleverd tegen 21 in het gehele jaar 2017. Van de swingover-melkstallen zijn er maar 2 geplaatst in het eerste kwartaal tegen 19 in het hele vorige jaar en voor de zij-aan-zijmelkstallen geldt dat er dit jaar in het eerste kwartaal 31 stallen zijn opgeleverd of uitgebreid. In het hele jaar 2017 waren dat 175 stuks.

Het aantal grupstallen, tandemstallen en de visgraatmelkstallen in nieuwbouw en opleveringen neemt al jaren af.