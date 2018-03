Donderdag 22 maart gaat de 2-jaarlijkse MaisChallenge van start. In deze 4e editie zullen 41 deelnemers, allen lid van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) de sportieve strijd aan gaan om de maisteelt van dit jaar tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Dit jaar staat de kwaliteit van de bodem centraal. Een kwalitatief goede bodem, en behoud daarvan, moet leiden tot een duurzamere teelt. De deelnemers worden het gehele seizoen gevolgd en krijgen in het veld, maar ook tijdens bijeenkomsten, praktische tips van specialisten van zaadveredelaar Limagrain en Eurofins Agro.

Punten verdienen al vanaf voorbereiding teelt

Gedurende het seizoen kunnen de deelnemers punten verdienen. Dat start al in de voorbereiding met bodemanalyses, de interpretatie daarvan, en keuze in grondbewerking of bemesting. In het seizoen wordt de stand van de mais beoordeeld en de eventuele aanwezigheid van ziekten of plagen. Na de oogst zijn er punten te verdienen voor de kwaliteit van de ingekuilde mais en de wijze van opslag.

Iedere deelnemer krijgt 4 zakjes maiszaad van Limagrain aangeboden, goed voor inzaaien van 2 hectare. De deelenemers konden kiezen uit 4 rassen, waarvan het zaad voorzien is van de nieuwe coating Starcover. Deze biologische coating verhoogt de benutting van fosfaat en sporenelementen.

De MaisChallenge is een initiatief van Limagrain en het NAJK.