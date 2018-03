Luchtwasser melkveestal van RAV-lijst gehaald

Bij het aanvragen van een nieuwe vergunning voor melkveestallen kunnen veehouders binnen binnenkort geen luchtwasser meer toepassen. Dat komt omdat de laatste versie (BWL2012.02.V3) bij de komende herziening van de RAV-lijst wordt gehaald.

Chemische luchtwassers voor de melkveehouderij staan sinds 2012 op de RAV-lijst. Daarbij is een aantal nieuwe versies gekomen met specifieke beschrijvingen. Met de eisen rondom de luchtin- en uitlaat moet zoveel mogelijk stallucht door de luchtwasser heen. Voor de laatste versie V3 stelde de overheid vorig jaar nieuwe regels rondom de inlaatopeningen.

Discussie over metingen en gegevens

De luchtwasser had een tijdelijke status en zou binnen 5 jaar een definitieve emissiefactor kunnen krijgen. Daarvoor moest binnen die termijn op basis van metingen een nieuwe factor zijn vastgesteld. Door discussie met de overheid rondom de manier van meten en implementatie van de gegevens is dat niet gebeurd. Daardoor is toepassing straks niet meer mogelijk. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit geen gevolgen voor vergunningen die reeds in aanvraag zijn.

Lees op Melkvee100plus.nl: Luchtwasser in melkveestal: effectief maar omstreden

Eind deze maand beginnen metingen aan 4 proefstallen met luchtwasser met open zijwanden. De voorlopige emissiefactor is 7,2 kilo, maar fabrikant Winstal rekent op een factor van circa 5 kilo ammoniak per dierplaats per jaar.

Ook is een systeem met één open zijwand in ontwikkeling, maar daarvoor is een voorlopige emissiefactor geweigerd. De betreffende fabrikant hoopt dat de rechtbank op 22 maart alsnog besluit een factor toe te kennen. De sector kan in dat geval begin volgend jaar, bij een herziening van de RAV-lijst, 1 of 2 nieuwe luchtwassystemen gebruiken.